Prima Pagina IN Edicola: Inter senza Brozovic, ma Lautaro Martinez è carico!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Il fiato della Juventus. Scudetto, Allegri stende la Sampdoria (1-3): è alle spalle di Napoli e Inter. Inzaghi a Torino (20.45). Lautaro Martinez è carico, Brozovic non ce la fa. I nerazzurri puntano sull’argentino tornato in forma ma Simone perde il regista. Lukaku senza presidente. Chelsea down: per Abramovich anche la squalifica. Concessa una licenza speciale per tirare avanti fino al 31 maggio. Ma niente mercato, rinnovi e introiti.

TUTTOSPORT

Toro contro Toro. Al Grande Torino arriva l’Inter dello scatenato Lautaro Martinez. Juric, fiducia a Belotti. Grazie Kalulu! Il Milan piega anche l’Empoli con una rete del difensore francese, allunga su Inter e Napoli in attesa delle loro sfide di oggi e mantiene inalterato il vantaggio sulla Juventus.