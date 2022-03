Costacurta: «Reazione Inter? Il grande dubbio! Curioso di vedere a Torino»

Costacurta attende Torino-Inter per capire quale sarà la reazione della squadra di Inzaghi. L’ex difensore, nel corso di Sky Calcio Show – L’Originale, spiega come ha gestito lui le uscite dalla Champions League.

DOPO LA COPPA – Alessandro Costacurta dà la sua esperienza di calciatore in vista della partita di oggi col Torino: «Quale sarà la reazione dell’Inter? È il grande dubbio. Ho passato periodi in cui uscendo dalla Champions League io e la mia squadra avevamo così tanta voglia che dominavamo. Altre volte il fatto di essere usciti in una certa maniera quasi svuotava. Sono molto curioso di vedere questa partita».