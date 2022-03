Mutti: «Brozovic cardine dell’Inter, assenza che pesa. Messa pressione»

Brozovic è l’assenza principale per l’Inter nella partita di oggi col Torino. In collegamento con 90° minuto del sabato, l’allenatore Mutti parla delle difficoltà che si presenteranno all’Olimpico senza il croato.

UNA DIFFICOLTÀ IN PIÙ – Bortolo Mutti vede un problema ulteriore per l’Inter dalla vittoria di stasera del Milan: «Mette pressione sì, perché è chiaro che va ad affrontare una squadra difficile in un momento anche difficile. Il Torino si è un po’ smarrito, ma ci sono delle assenze pesanti: soprattutto quella di Marcelo Brozovic. Non so chi giocherà lì, potrebbe giocare anche Roberto Gagliardini ma Brozovic è il faro, il cardine del gioco: la sua assenza potrebbe pesare. Ivan Juric queste partite le sa gestire al meglio, sa caricare la squadra e ha ritrovato Andrea Belotti. Sicuramente è un appuntamento difficile per l’Inter, una partita penso molto complicata».