Premio Speciale, annuncio in Inter-Salernitana: 4 giocatori in Hall of Fame

Con l’Inter Hall of Fame arriva l’assegnazione del Premio Speciale, l’annuncio arriverà nel match contro la Salernitana.

PREMIO SPECIALE – Il Premio Speciale scelto dai tifosi nerazzurri con Socios.com (vedi articolo). Come annunciato dal sito ufficiale dell’Inter, il Premio Speciale legato all’Hall of Fame 2021 verrà assegnato tramite la scelta dei tifosi nerazzurri con un sondaggio su Socios.com. A seguire altre informazioni nella nota pubblicata dal club nerazzurro. “Il sondaggio sarà attivo dal 21 al 27 febbraio e il vincitore del Premio Speciale verrà annunciato contestualmente alla premiazione dei calciatori che hanno fatto l’ingresso nella Hall of Fame dell’Inter nell’edizione 2021, in occasione di Inter-Salernitana a San Siro del 4 marzo. Si tratta di Gianluca Pagliuca, Marco Materazzi e Wesley Sneijder, mentre il quarto nome non è ancora stato annunciato“. Secondo voi ci saranno questi 4 giocatori a San Siro?

Fonte: Inter.it