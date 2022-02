UFFICIALE – Domani Inter-Sassuolo con il 75% della capienza!

Inter-Sassuolo, ci sono delle novità grosse! Il match di domani alle 18 infatti, vista anche la decisione del governo di riportare gli stadi al 75% della capienza, vedrà i tifosi aumentati del 25%. L’annuncio è arrivato direttamente dall’Inter.

COMUNICATO – Inter-Sassuolo davanti al 75% della capienza? Sì! Dopo la decisione del governo di riportare la capienza al 75% anche i nerazzurri hanno deciso di riaccogliere subito più tifosi a San Siro.

🏟 | BIGLIETTI #InterSassuolo: ti aspettiamo a San Siro per sostenere i nostri ragazzi! 💪⚫🔵

La capienza massima aumenta già dal match di domani. Biglietti a partire da 10 euro 👉 https://t.co/vjvE3WmZMg pic.twitter.com/Dh8s52dva7 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) February 19, 2022

Una decisone che molti club non hanno voluto prendere ma quest’annuncio è sicuramente un’ottima notizia per tutti. E per l’Inter, ovviamente.