Sensi, niente Sampdoria-Empoli. I motivi dell’assenza – Sky

L’Inter domani alle 18 sfida il Sassuolo a San Siro. Oggi prosegue intanto la giornata di Serie A con Sampdoria-Empoli, Roma-Verona e Salernitana-Milan. Nel primo match non ci sarà Stefano Sensi, ecco i motivi dell’assenza.

ASSENZA – L’Inter è pronta a ricevere il Sassuolo domani a San Siro. Un match importante per ripartire. I nerazzurri ovviamente guardano sempre anche ai vari giocatori in prestito, come Stefano Sensi. Il centrocampista ha iniziato bene con la maglia della Sampdoria ma oggi non sarà del match contro l’Empoli. Giampaolo dunque non avrà il suo fantasista a disposizione. Secondo Sky Sport infatti, oltre a un piccolo problema fisico nella rifinitura di ieri, Sensi ha accusato anche una forte gastroenterite e dunque non sarà a disposizione oggi.

Fonte: Sky Sport