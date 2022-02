Hall of Fame Inter, il Premio Speciale scelto dai tifosi con Socios.com

L’Inter domani alle 18 affronta il Sassuolo a San Siro per ripartire in campionato. I nerazzurri intanto annunciano che il Premio Speciale della Hall of Fame, un riconoscimento che FC Internazionale Milano attribuisce a personalità o istituzioni che hanno segnato la storia interista, sarà assegnato dai tifosi per la prima volta.

PREMIO – Per la prima volta, questo premio speciale verrà scelto dai tifosi interisti. Lo si potrà fare tramite il portale Socios.com con i tifosi in possesso dei Fan Token che potranno scegliere fra 4 candidati. «Il sondaggio sarà attivo dal 21 al 27 febbraio. Sono quattro le figure candidate, tra personaggi storici, istituzioni e tifosi speciali: si tratta di Peppino Prisco, leggendario avvocato e dirigente nerazzurro; del Policlinico di Milano, per gli sforzi nella lotta al Covid-19; di Claudio Bertazzi, presidente dell’Inter Club Desenzano del Garda; di Enzo Bernasconi, socio Inter Club Tri Basei». Tutte le informazioni a questo link (vedi articolo).