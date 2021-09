Pradè torna su Fiorentina-Inter: «Primo tempo da squadra inglese»

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato della sconfitta della squadra viola, martedì scorso contro l’Inter.

COMPLIMENTI – Queste le parole di Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, dalla zona mista del Friuli dopo la vittoria della squadra viola in casa dell’Udinese tornando sulla partita di martedì scorso che ha visto sconfitta la formazione di Vincenzo Italiano contro l’Inter di Simone Inzaghi. «Io voglio ripartire da martedì quando ho fatto i complimenti alla squadra perché hanno fatto un primo tempo da squadra che sembrava non una squadra italiana, ma una squadra inglese. Siamo stati bravi ad assorbire in questi giorni la sconfitta».

Fonte: ACFFiorentina.it