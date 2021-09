Shakhtar Donetsk-Inter, due dubbi di formazione per il match di domani

Ci sarebbero due dubbi sulla formazione nerazzurra che scenderà domani in campo per il match di Champions League, Shakhtar Donetsk-Inter.

ALLENAMENTO – Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, oggi Simone Inzaghi ha fatto lavorare tutti con un lavoro tattico molto a reparti. L’allenatore dell’Inter potrebbe avere la formazione in testa per la partita di Champions League, in programma domani contro lo Shakhtar Donetsk. Dovrebbe far ritorno tra i convocati Joaquin Correa. Oggi ha svolto il primo allenamento vero Arturo Vidal. Da capire se il cileno figurerà tra i convocati. L’unico uscito dalle parti di Appiano Gentile è stato Stefano Sensi, che non sarà della partita.

PROBABILE FORMAZIONE – Per quanto riguarda la formazione in campo contro la squadra ucraina di Roberto De Zerbi, davanti non dovrebbe cambiare nulla con Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Stessa cosa dietro. In mezzo Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e probabilmente Ivan Perisic. I dubbi concernerebbero Denzel Dumfries, in questo momento favorito su Matteo Darmian. E in mezzo al campo ci sarebbe ballottaggio tra Matias Vecino e Hakan Calhanoglu.

Fonte: Sky Sport 24 – Andrea Paventi