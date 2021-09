Sabatini: «Onana-Inter? Vediamo risposta Handanovic! Di dominio pubblico»

Onana sarà il prossimo portiere dell’Inter, almeno stando a Sandro Sabatini. Il giornalista Mediaset, durante Pressing Serie A su Italia 1, mette dei dubbi su come potrà reagire Handanovic.

CAMBIO FRA I PALI – Sandro Sabatini fa notare una questione: «Attenzione a quello che adesso sta diventando di dominio pubblico. L’ha in qualche modo confermata anche Giuseppe Marotta la notizia, che l’Inter per l’anno prossimo ha già prenotato il portiere che è André Onana dell’Ajax (vedi articolo). È fermo per una squalifica legata a un farmaco. Tutti i portieri hanno sempre vissuto in maniera particolare il rapporto con il secondo, e ancor più particolare la situazione se c’è già un erede designato. Vediamo come risponderà Samir Handanovic».