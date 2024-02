Pizzi: «Inter incredibile in due cose! Può andare avanti in Europa»

L’Inter è la capolista della Serie A. L’ex Pizzi, intervenuto su TMW Radio, ha parlato così della squadra di Inzaghi attesa domani dal match contro la Roma di De Rossi

DIFFERENZA – Queste le parole di Pizzi: «Inter? La differenza la fanno la consapevolezza e la serenità. La stagione europea dello scorso anno ha creato un salto importante. Aver giocato allo stesso livello del City hanno trovato slancio per ripartire alla grande. Nel 2024 sei vittorie su sei partite; domenica scorsa contro la Juve sereni, consapevoli. Ho visto una squadra veramente incredibile, per forza e serenità. Campionato chiuso? Penso proprio di no. L’Inter ha la possibilità di andare avanti in Champions. I turni ad eliminazione diretta ti portano via tantissime energie in Serie A, dove mancano moltissime partite. Ha battuto nettamente la seconda, ma ci sono una marea di trappole da qui alla fine».