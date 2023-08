Pistocchi: «Inter favorita dai bookmakers. Ma che errore anno scorso!»

Dopo la prima giornata di campionato e in attesa della chiusura del calciomercato, arrivano già le prime quote per la vittoria dello scudetto. Con l’Inter favorita dai bookmakers, come riporta Maurizio Pistocchi. Che, su Twitter, sottolinea anche l’errore di valutazione della scorsa stagione.

QUOTE – Maurizio Pistocchi commenta così le quote dei bookmakers per la griglia finale di questa Serie A: “Per i bookmakers l’Inter è la favorita per lo scudetto, poi Napoli, Juventus e Milan. La classifica finale che soddisfa sia Gravina che De Siervo. Ma l’anno scorso sbagliarono clamorosamente, con il Napoli che ha trionfato con +16 sulla Lazio era dato vincente a 10“.