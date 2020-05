Pistocchi contro Agnelli: “Ostenta scudetti revocati, imbarazzante! Inter…”

Agnelli ha fatto discutere con un like che sa di frecciata all’Inter sullo Scudetto a tavolino del 2006 (vedi articolo). Secca la replica del giornalista Maurizio Pistocchi, che attraverso il proprio account Twitter si scaglia contro i bianconeri

RISPOSTA PICCATA – “‘Noi non vogliamo scudetti a tavolino, non siamo come l’Inter‘. Il paragone tra campionati conclusi regolarmente con titoli revocati per illecito e campionati interrotti per cause di forza maggiore è imbarazzante. E più imbarazzante se condiviso da chi ostenta scudetti revocati”. Maurizio Pistocchi non accetta che passi un messaggio diverso da ciò che tribunali e sentenze hanno messo in luce. Il riferimento, esplicito, è al like di Andrea Agnelli che sa di frecciata ai nerazzurri. Di seguito il tweet al vetriolo del giornalista, sempre in prima linea contro Calciopoli (vedi articolo).