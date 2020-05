Bellinazzo: “Governo prepara basi per eutanasia sport. Dalla Serie A…”

Il giornalista Marco Bellinazzo ha lanciato un duro affondo nei confronti del Governo avvertendo sui rischi che sta correndo non solo la Serie A, ma tutto lo sport in Italia

TWEET – Queste le parole del giornalista Marco Bellinazzo pubblicate tramite il suo account Twitter ed indirizzate al Governo. “Questo Governo con visioni miopi e di corto respiro sta preparando le basi per l’eutanasia dello Sport italiano. Non parlo di calciatori o sportivi star. Ma di quella piramide (anche finanziaria) che va dalla Serie A a palestre, campi e piscine in cui portiamo i nostri figli. Non si tratta di riaprire sconsideratamente. Ma di porre le condizioni per evitare che migliaia di società sportive e associazioni sportive dilettantistiche spariscano“.