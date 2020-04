Pistocchi: “Juventus-Inter ’98 tra gli arbitraggi piÃ¹ scandalosi di sempre”

Pistocchi: “Juventus-Inter ’98 tra gli arbitraggi più scandalosi di sempre”

Ventidue anni fa andava in scena Juventus-Inter, una gara piena di polemiche nerazzurre che ancora oggi si ricorda soprattutto per il rigore non fischiato a Ronaldo dall’arbitro Ceccarini. Maurizio Pistocchi, su Twitter, ricorda quella giornata e non le manda certo a dire

IULIANO-RONALDO – Maurizio Pistocchi senza peli sulla lingua: “Il 26 aprile 1998 successe che in Juventus-Inter andasse in scena uno degli arbitraggi più scandalosi di sempre. A fine campionato, 5 arbitri furono messi sotto inchiesta per frequentazioni illecite”. Il giornalista è coerente nella sua battaglia contro Calciopoli, come dimostra il pensiero espresso su Chievo-Inter del 2002 (vedi articolo). Di seguito il tweet.