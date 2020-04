Agnelli pensa (ancora) all’Inter: la sua reazione al titolo a tavolino del PSG

Agnelli non è quasi mai stato tenero nei confronti dell’Inter, e l’ultima sua uscita fa discutere. Il presidente della Juventus ha “apprezzato” il commento su Twitter di un tifoso che chiedeva di non ricevere a tavolino il campionato, come ha fatto in giornata il PSG in Ligue 1 (vedi articolo).

IL LIKE DELLA DISCORDIA – Che fra Andrea Agnelli e l’Inter ci sia un abisso è noto da tempo, e anche stasera c’è stato modo di ribadirlo. Questo il messaggio su Twitter di un tifoso della Juventus, al quale il presidente bianconero ha messo like: “Non vogliamo vincere in quel modo (si riferisce allo scudetto a tavolino del PSG, ndr), anche Andrea Agnelli ha detto che lo rifiuterebbe. Spero che continui così. Non siamo l’Inter”. Che ci sia differenza fra le due squadre, soprattutto sullo stile, è evidente anche da questo…