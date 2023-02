Pioli torna sul derby: «Primo tempo negativo. Ecco cosa non ha funzionato»

Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Torino, è tornato a parlare della sconfitta nel derby con l’Inter e di cosa – a detta sua -, non ha funzionato nel derby.

L’ANALISI – Pioli evidenzia gli aspetti negativi visti nel derby, soffermandosi in particolare sul primo tempo: «Contro l’Inter avevamo accettato di stare più bassi, ma poi è mancata la pressione forte sul portatore di palla avversario, e non ha funzionato anche quando avevamo palla noi perché la pressione dell’Inter non ci doveva non permettere di costruire molto meno. Il primo tempo è stato assolutamente negativo, meglio nella ripresa. Siamo partiti con l’idea di rivincere il campionato e sarebbe stato qualcosa di incredibile, ma non sarà così. Ma l’obiettivo adesso è quello di rientrare in Champions League».