Pioli snobba Juventus-Inter: «Guardo distaccato, risultato ora conta poco»

Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Bologna ha risposto anche ad alcune domande legate a Juventus-Inter in programma questa sera. Il tecnico rossonero ha detto di pensare solo alla partita di domani e che quello che faranno Inter e Juventus conterà poco d’ora in avanti.

IN CLASSIFICA – Stefano Pioli parla della lotta scudetto facendo riferimento al calendario: «La sosta non cambierà gli equilibri della lotta scudetto, ma le partite difficili che ogni squadra dovrà affrontare, il calendario sarà difficile per tutte. Non abbiamo avuto problemi, anzi, sono tornati tutti in salute e i nazionali sono tornati in salute. Meriti miei per il Milan primo? Terminiamo prima la stagione, vogliamo concludere la stagione nel migliore dei modi, quando il risultato è positivo il merito non è solo di una sola persona».

CONTA POCO – Pioli guarderà Juventus-Inter ma senza dare troppa importanza al risultato, queste le sue parole in conferenza stampa: «Giocare prima o dopo gli altri non cambia nulla. Dobbiamo rimanere concentrati su ciò che possiamo determinare, ovvero la nostra gara. Andremo in campo sapendo il risultato degli altri, ma ciò non cambia la nostra preparazione. Juventus-Inter? Guarderò la partita però molto distaccato perché non conta più quello che fanno gli altri. Squadra influenzata dai risultati di oggi? Neanche loro devono, indipendente dal risultato conterà solo vincere la nostra gara».