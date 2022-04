Marani: «Inter, c’è da capire le ragioni del calo. Plus di Conte consumato?»

E’ domenica e finalmente torna a giocare l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri alle 20:45 sono di scena all’Allianz Stadium contro la Juventus e si giocano la possibilità di rimanere in corsa per lo scudetto. Ecco il pensiero di Matteo Marani, giornalista, quest’oggi su Tuttosport.

RAGIONI – L’Inter deve riuscire a battere la Juventus e rimanere in corsa per lo scudetto. Un’impresa non semplice visto il momento dei bianconeri con la squadra di Massimiliano Allegri che, dopo un avvio di stagione difficile, ora si è ripresa e prepara il sorpasso ai nerazzurri. Ecco il pensiero di Marani, quest’oggi, su Tuttosport. «Nessuno avrebbe ipotizzato, solo qualche mese fa, che le due squadre sarebbero state così vicine. Se la Juventus è stata brava a rimettere a posto la classifica, detto che l’eliminazione dalla Champions col modesto Villarreal è ferita ancora dolorosa, l’Inter deve interrogarsi sugli ultimi mesi e capire le ragioni di una crisi clamorosa. La stanchezza di Barella? L’assenza più recente di de Vrij? Il blocco di Lautaro? Forse

il fatto che il plus portato da Conte – anche alla Juve lo conoscono – con il tempo si è consumato? Sono domande che saranno persino più stringenti se stasera dovesse andare male. Passata questa sfida, l’In-

ter ha un calendario favorevole. La Juve, dalla sua, ha soltanto la vittoria per lasciare aperta l’idea di un’epocale rimonta, superiore di gran lunga a quella del 2015-16 se si dovesse completare. Tanti motivi, se

ci fosse stato bisogno di averne altri, per godersi stasera il duello tra le due antiche, nobili avversarie del calcio italiano. Il pareggio non serve a nessuno, significherebbe altro distacco dal vertice. E un Derby d’Italia che taglia fuori».

Fonte: Tuttosport – Matteo Marani