Pioli: «Ricordiamo quanto fatto lo scorso anno. Ma non conta più»

Nella conferenza stampa prima della sfida contro il Napoli, Stefano Pioli ha fatto un paragone tra il finale di questa stagione e lo scorso, quando il Milan contese lo scudetto all’Inter punto a punto fino alla fine.

MESI DECISIVI – Sono mesi decisivi i prossimi due per Inter e Milan, tra corsa al quarto posto, Champions League e – per i nerazzurri – Coppa Italia. Stefano Pioli in conferenza stampa ha fatto un parallelo con quanto visto nella lotta scudetto dello scorso anno: «In pochi credevano in noi lo scorso anno, ma noi ricordiamo bene quello che abbiamo fatto negli ultimi due mesi. Adesso però non conta più».