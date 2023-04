Trevisani: «Inter e Juventus, si pensa alla Coppa Italia. Un segnale»

Prima dello scontro diretto in semifinale di Coppa Italia di martedì, Inter e Juventus sono impegnate rispettivamente contro Fiorentina e Verona. Secondo Riccardo Trevisani negli studi di Sport Mediaset, le scelte di formazione fanno capire come sia Inzaghi che Allegri pensino già alla partita.

SCELTE INDICATIVE – Riccardo Trevisani ha fatto il punto sullo stato di Inter e Juventus in vista della partita di Coppa Italia di martedì: «È successo al Napoli con Osimhen quello che è successo anche all’Inter con Calhanoglu. Questo è il momento peggiore per perdere i giocatori. La Fiorentina è complicata per i nerazzurri. Oggi Inzaghi schiera Correa e non Lautaro Martinez. È sorprendente, ma figlio delle tante partite in programma le prossime settimane. Grande chance per provare a riprendersi una maglia da titolare. Anche Allegri lascia fuori Vlahovic. Insomma, stasera c’è il campionato ma tutti pensano alla Coppa Italia».