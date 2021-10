Pioli: «Lotta scudetto? Milan competitivo, ma avversarie di livello alto»

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa di vigilia di Milan-Torino, ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

LOTTA – Stefano Pioli parla a proposito della lotta scudetto in Serie A, con la classifica che, al momento, vede il Milan in testa: «Scudetto? Io credo che il Milan sia forte e competitivo, ce la possiamo giocare. Ma quello visto ieri conferma che dovremo affrontare avversari molto forti, sono state partite di livello sia tecnico che fisico. Le nostre contendenti, sono sempre i soliti, 6-7 squadre(Inter, Juventus, Atalanta, Lazio, Roma e Napoli, ndr), sono molto forti. Bisognerà tenere alto il livello delle prestazioni con continuità per cercare di lottare fino alla fine».