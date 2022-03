Pinamonti: «Spero di tornare al gol e arrivare alla doppia cifra»

Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli in prestito dall’Inter, ha parlato prima della partita della squadra azzurra in casa del Genoa.

GOL – Queste le parole a DAZN da parte di Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli in prestito dall’Inter, nella partita del match della squadra azzurra in casa del Genoa. «Potrei tornare al gol in trasferta, arrivare in doppia cifra e in uno stadio che conosco bene? È una partita che ha sicuramente delle emozioni particolari. Rivedo i miei ex compagni, tante persone che lavorano qua e sicuramente questo fa molto piacere. Però oggi devo pensare a me, all’Empoli, la mia squadra, e pensare di fare il meglio possibile. Quindi spero appunto di tornare al gol e arrivare alla doppia cifra, anche se in questo stadio».