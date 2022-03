Torino, un assente nei convocati per il Bologna. Ma ci sarà con l’Inter

L’Inter ha vinto meritatamente 5-0 contro la Salernitana e ora si proietta già ai prossimi impegni. Martedì c’è il Liverpool in Champions League e poi domenica prossima, la trasferta contro il Torino. I granata oggi affrontano il Bologna e non ci sarà una pedina importante a centrocampo.

ASSENZA – L’Inter è pronta per il rush finale. I nerazzurri vogliono ritornare a correre verso lo scudetto e per farlo serve vincere. Questa settimana che arriva sarà importante: prima c’è da provare la rimonta a Liverpool poi c’è la trasferta in Serie A contro il Torino. I granata di Juric hanno diramato la lista dei convocati per il match di oggi contro il Bologna e c’è un’assenza in più oltre a quelle note. Lukic infatti non è presente nei convocati con il centrocampista che è out per un problema influenzale, come scrive Gianlucadimarzio.com. Niente paura per l’Inter dunque con Lukic che sarà a disposizione contro i nerazzurri.