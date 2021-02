Piccinini: «Milan-Inter, Handanovic da 9! Ferita coppe, ora vantaggi»

Sandro Piccinini

Piccinini ritiene che in Milan-Inter di ieri fra i migliori in campo ci sia da mettere anche Handanovic. In aggiunta, durante “Sky Calcio Club”, il giornalista ha indicato i vantaggi che ora possono avere i nerazzurri per proseguire in vetta alla Serie A.

I MIGLIORI – Sandro Piccinini valuta i protagonisti di Milan-Inter: «Anche Christian Eriksen potrebbe dire che adesso Antonio Conte l’ha capito. Gli dà più fiducia, ma bisogna capire se nasce prima l’uovo o la gallina: se è Conte che lo capisce e gli dà spazio o se è il gol in Coppa Italia. Lo spazio se l’è guadagnato, non è così scarso. Samir Handanovic? Voto 9! Anche con la Juventus aveva fatto due ottime parate. Achraf Hakimi? 7, ho premiato quell’accelerazione pazzesca, come ha controllato il pallone è una cosa incredibile».

DA GIOCARE – Piccinini non vede una Serie A già chiusa dopo lo 0-3 al Milan: «L’Inter sta rispettando i pronostici, perché era data fra le favorite di questo campionato. È una squadra che ha qualità e lo sta dimostrando: ha trovato una sua quadratura, i giocatori sono in forma. È una squadra molto brillante, senza coppe adesso la ferita è dimenticata e si vedono solo i vantaggi di questa situazione. Ha battuto Lazio e Milan, due squadre forti, quindi ha un vantaggio psicologico in questo momento».

CRESCE VINCENDO – Piccinini spiega perché ora l’Inter può proseguire il momento: «Il campionato è lunghissimo, ma migliorando la qualità e avendo uno sfogo sull’altra fascia con Ivan Perisic ed Eriksen il gioco mi pare si sviluppi meglio. I due attaccanti, in questo stato di grazia, non possono che beneficiarne. L’Inter ha dei buoni difensori e una squadra accorta, mi pare ci sia una grande qualità e Conte sta sfruttando il massimo del potenziale. In più si è aggiunto anche Handanovic».