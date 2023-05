Piccinini: «Inter, più qualità. Inzaghi? Ora non gli si può dire niente»

Piccinini, che domani sarà in telecronaca per Milan-Inter, ha presentato la gara d’andata delle semifinali di Champions League. Le sue considerazioni anche su Inzaghi

MOMENTI DI FORMA − Sandro Piccinini sullo stato delle due squadre: «Sono squadre molto vicine, con andamenti similari in campionato. L’Inter ha maggiore qualità nei singoli, il Milan si muove meglio. Queste partite sono legate agli episodi, è il bello della Champions. I nerazzurri hanno qualcosa in più sulla carta, ma non saprei dirle se siano i favoriti. In queste gare non segna mai uno a caso. Devi puntare sul big: Leao, qualora recuperasse, Theo o Giroud da una parte, Lautaro, ma pure Dzeko dall’altra. L’esperienza conta, come nel mio mestiere».

I TECNICI − Poi Piccinini, parla dei due allenatori: «Pioli aveva il credito dello scudetto vinto, non si è mai pensato a un suo allontanamento. Inzaghi si è salvato col passaggio del turno in Champions. Adesso non gli si può dire niente, poi se vogliono cacciarlo, lo cacceranno. In Italia guardiamo solo al risultato, ma la verità è che hanno già raggiunto un traguardo storico. Peccato solo che chi sarà eliminato passerà per perdente, ma non è così».

Fonte: TuttoSport − Simone Togna