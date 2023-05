Marchisio: «Inter, Juventus, Milan perché così lontane dal Napoli?»

Marchisio analizza il campionato, vinto ormai dal Napoli. L’ex giocatore della Juventus si scaglia contro i demeriti di Inter, Juventus e Milan per lo scarso rendimento

DEMERITI − Claudio Marchisio fa i complimenti al Napoli, ma va contro anche alle rivali: «È stata una Serie A sicuramente divertente per il Napoli, che ha vinto quasi senza pressione. Non mi capacito però di come Juventus, Inter e Milan non abbiano saputo tenere un passo almeno simile a quello degli azzurri, che pure hanno un gioco fantastico e hanno meritato. A livello di rosa non credo ci sia così tanta differenza: Inzaghi e Allegri non potranno non lottare per lo scudetto il prossimo anno».

Fonte: TuttoSport − Daniele Galosso