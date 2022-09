Petrachi: «Dybala avrebbe fatto comodo all’Inter! A San Siro no favorita»

Inter-Roma rimanda a Dybala, che in estate da svincolato è stato vicino al passaggio ai nerazzurri. Ne parla l’ex dirigente giallorosso Petrachi, il quale si è esposto anche sul match di San Siro

COMODO A TUTTI − Gianluca Petrachi, oltre a parlare di Inter-Roma, si è concentrato su Dybala. La Joya in estate è stata molto vicina a vestire la maglia nerazzurra. Le sue parole a Roma News24.net: «Paulo Dybala avrebbe fatto comodo non solo all’Inter ma a tante squadre. È un calciatore che sposta gli equilibri. Brava la Roma ad averlo preso. Sarà una partita equilibrata, dove non vedo una squadra favorita rispetto all’altra. Una sfida bella da vedere, aperta a qualsiasi risultato».