Perin: «Inter favorita, sta alla Juventus dimostrare. Ma non ci nascondiamo»

Dopo una prima parte di stagione pensando solo al quarto posto, ora la Juventus inizia a valutare realmente la corsa con l’Inter. Lo ammette Perin, intervistato da Italia 1 appena dopo la fine della vittoria per 4-0 sul Frosinone.

UNO PIÙ UNO – Mattia Perin parla degli obiettivi della Juventus: «L’ha detto il mister e lo ripeto anch’io, la Coppa Italia è un obiettivo. Perché? È un trofeo, prestigioso, e alla fine dell’anno e soprattutto della carriera di un calciatore pesa avere un trofeo in più o in meno. È sicuramente un obiettivo per noi, come lo è la rincorsa al campionato: sappiamo che è difficile, ma con questo atteggiamento, carattere e unità d’intenti possiamo toglierci delle soddisfazioni. Come diciamo da inizio anno il quarto posto è il nostro primo obiettivo, però non possiamo nasconderci e dire che non crediamo allo scudetto. Sappiamo che è difficile e che l’Inter è la favorita, quindi sta a noi dimostrare di poter riuscire a essere al loro livello».