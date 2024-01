Samardzic, dopo il no all’Inter c’è la Juventus? L’orientamento – Sky

Samardzic cinque mesi fa ha bruciato l’Inter, con la celebre farsa di agosto col padre-agente. Ora però potrebbe trasferirsi lo stesso: c’è la Juventus sul centrocampista dell’Udinese.

NUOVO DIETROFRONT – Non sembra certo uno che fa valere la prima risposta Lazar Samardzic. Dopo il mancato trasferimento all’Inter può esserci un ulteriore ribaltone, come racconta Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’Originale su Sky Sport: «Quello che abbiamo detto fino a oggi è che il Napoli ha avviato sì una trattativa, che però non ha concluso né con l’Udinese né col padre e con gli agenti. Da ieri abbiamo detto che c’è un pressing della Juventus, più per giugno ma non escludo a gennaio visto che si è deciso di prendere un centrocampista. Credo che siamo sui venticinque milioni di euro, venti più bonus o prestito con obbligo di riscatto a venticinque milioni». Più che Samardzic, però, l’obiettivo segnalato per la Juventus è Éderson dell’Atalanta.