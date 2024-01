Zielinski a zero, la decisione dell’Inter! No per la Juventus – Sky

Zielinski ha cinque mesi e mezzo residui di contratto col Napoli e non è affatto scontato che rinnovi, anzi. Di Marzio, nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, esclude intanto che vada alla Juventus.

IL NOME A ZERO – C’è un possibile parametro zero e Gianluca Di Marzio dà gli aggiornamenti: «Si parla tanto dell’Inter su Piotr Zielinski. È vero: l’Inter vuole approfondire il discorso su Zielinski, in scadenza a giugno. Ma solo e se ci sarà la definitiva rottura col Napoli per il rinnovo di contratto. Quando deciderà di non rinnovare col Napoli a quel punto deciderà di andare su questa situazione, non la Juventus».