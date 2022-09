Pellegrini: «Nuova Inter, da Marotta una promessa! Lukaku pronto»

In settimana l’ex presidente dell’Inter Pellegrini ha invitato nella sua villa diversi giocatori del suo periodo per una cena (vedi articolo). In collegamento con Radio Sportiva, ha rivelato una promessa avuta da Marotta e non solo.

LA CELEBRAZIONE – Ernesto Pellegrini torna sulla cena di mercoledì coi giocatori della “sua” Inter: «Dovevamo festeggiare la Coppa UEFA un anno fa, abbiamo rinviato per la pandemia. Poi abbiamo aggiunto uno scudetto mancato per alcuni torti arbitrali, ma non voglio fare polemica: tutti i miei giocatori lo sanno. Sono rimasto molto contento di rivedere un gruppo di ragazzi simpatici e spiritosi, che si vogliono bene e si stimano. È stata una festa, mi sono emozionato e ha partecipato anche Giuseppe Marotta in rappresentanza dell’Inter attuale».

IL MOMENTO ATTUALE – Pellegrini si esprime sulla squadra di oggi: «Qualche problemino c’è, ne ho parlato anche con Marotta, però c’è fiducia. Sono convinto che lui saprà come e dove mettere le mani, assieme a Simone Inzaghi. Vedrete una nuova Inter a partire dalla Roma, questa è la promessa. La mancanza di Romelu Lukaku? Marotta mi ha detto che è pronto, vediamo se Inzaghi lo farà giocare fin dal primo minuto con la Roma oppure no. Lukaku è una pedina molto importante per questa Inter, sono convinto che anche la sua presenza si farà sentire».

I GUAI – Pellegrini, da ex presidente, non può non essere interrogato sulle difficoltà di Suning: «Difficile capire, i cinesi non si sbilanciano molto neanche con gli amici. Tutto è da vedere, c’è chi dice che loro sono pronti a cedere la squadra però non so rispondere. Lautaro Martinez? Si è un po’ fermato ma c’è sempre, in coppia con Lukaku forma la coppia d’attaccanti più forti che c’è in Italia. È il centrocampo e la difesa che ha qualche piccolo problema rispetto al passato recente, però i giocatori sono gli stessi. Non ci sono dubbi sul fatto che questa squadra tornerà a darci soddisfazioni».