Asllani, minuti nelle gambe per Inter-Roma: Albania sconfitta allo scadere

Asllani ha giocato titolare per la prima volta in stagione, nella partita di UEFA Nations League contro Israele, a sette giorni da Inter-Roma. Non è andata bene per la sua Albania: un erroraccio (altrui) costa la sconfitta per 2-1 nel recupero.

MINUTI UTILI – Per Kristjan Asllani sessantasette minuti utili per fare le prove generali in vista di Inter-Roma, dove potrebbe essere titolare per sostituire Marcelo Brozovic squalificato. Il CT italiano dell’Albania, Edy Reja, lo ha schierato da titolare nella partita contro Israele. Asllani è uscito al 67’, sul punteggio di 1-0 per il gol di Shon Weissman al 46’, con Nedim Bajrami suo ex compagno all’Empoli a sostituirlo. Dalla panchina ha assistito al pareggio di Myrto Uzuni, un gran destro in girata a seguito di un corner. Non è bastato, perché Israele al 92’ ha trovato il 2-1 con Tai Baribo su orrore di Enea Mihaj che svirgola un cross da sinistra. Asllani tornerà all’Inter dopo l’ininfluente partita di martedì (ore 20.45) contro l’Islanda, visto che Israele è già promosso.