Inter dei Record e non solo a cena da Pellegrini: ospite d’onore (attuale)

Cena evento questa sera da Pellegrini, presidente dell’Inter dal 1984 al 1995. Diversi ex nerazzurri si sono ritrovati oggi, con la presenza di un ospite d’onore della società attuale.

IL RITROVO – L’Inter dei Record della stagione 1988-1989 assieme, a cena. Per diversi dei protagonisti di quell’annata indimenticabile incontro stasera da Ernesto Pellegrini, il loro presidente dell’epoca che spesso li invita a Milano. Fra i presenti Giuseppe Baresi, Giuseppe Bergomi, Nicola Berti, Alessandro Bianchi, Andreas Brehme, Riccardo Ferri, Andrea Mandorlini, Dario Morello e Aldo Serena. Con loro anche altri giocatori dell’era Pellegrini, come Davide Fontolan, Jurgen Klinsmann, i fratelli Antonio e Massimo Paganin, Fausto Pizzi e Paolo Stringara. Non solo: la continuità con l’Inter attuale (assieme al Club Manager Ferri) è rappresentata dall’AD Sport, Giuseppe Marotta. Per una serata tutta a tinte nerazzurre e di grande fascino.