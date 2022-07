Pedullà: «Tarantella Skriniar è una roba pericolosissima, serve soluzione!»

Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia mercato, si è espresso su Skriniar e sul suo futuro ancora incerto in casa Inter. Per il giornalista, bisogna trovare una soluzione in fretta

TELENOVELA − Pedullà commenta la situazione Skriniar dopo l’incontro di Londra (vedi articolo): «Fin quando andremo avanti con questa tarantella. Roba pericolosissima, la Fiorentina vuole sapere fin quando Milenkovic sarà sul mercato. Sul serbo c’è anche la Juventus con Rugani che potrebbe uscire. Ma Skriniar quanto durerà? Bisogna rinnovare lo slovacco e ragionare su altre cessioni, tipo Pinamonti. L’Inter però come rientra senza Skriniar».