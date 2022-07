Meluso: «La Serie A un anno fa ha perso Lukaku, per fortuna recuperato»

Lukaku è uno dei grandi ritorni in questa Serie A, con l’Inter che lo ha ripreso dal Chelsea un mese fa. Il dirigente Meluso, in collegamento con l’edizione dedicata al calciomercato Sky Sport 24, è soddisfatto dell’aumento di qualità del campionato.

CAMPIONATO PIÙ FORTE – Mauro Meluso, ex direttore sportivo fra le altre dello Spezia, vede una crescita del valore del calcio italiano. Il dirigente si esprime sugli arrivi dal mercato: «Io credo che la Serie A quest’anno, rispetto agli altri, stia portando a casa per lo spettacolo e la nostra goduria visiva dei giocatori di assoluto valore. Soprattutto le squadre di primo livello come il Milan, l’Inter e la Roma, la Juventus ovviamente. Questo fa ben sperare, perché la Serie A l’anno scorso ha perso per esempio due grandi giocatori come Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku. Uno per fortuna l’ha recuperato».