Fabbian va a giocare in Serie B: accordo con l’Inter per la cessione – Sky

Fabbian proseguirà la sua carriera in Serie B, facendo così l’esordio da professionista. Demicheli, in chiusura dell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24, parla di accordo raggiunto.

TUTTO FATTO – Arrivano conferme rispetto alle notizie partite nel pomeriggio di martedì: Giovanni Fabbian giocherà nella Reggina. Marco Demicheli, giornalista di Sky Sport, annuncia l’accordo fra l’Inter e la formazione calabrese, allenata peraltro da Filippo Inzaghi. Una sorta di trasferimento in famiglia col fratello Simone. Per Fabbian, classe 2003, si tratta di un prestito: in Serie B può cominciare la sua carriera da professionista, dopo aver vinto a inizio giugno il Campionato Primavera 1 con Cristian Chivu.