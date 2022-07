Skriniar-PSG, stallo dal summit! L’Inter tiene. Fissato altro incontro − SI

Skriniar al PSG non ci si smuove dalla richiesta iniziale dei parigini. L’Inter al momento tiene non abbassando le sue pretese. Altro incontro a breve

NIENTE DI NUOVO − Michele Criscitiello a Sportitalia mercato aggiorna la situazione legata a Skriniar-PSG. Così è andato il summit a Londra: «Oggi vari intermediari a Londra, c’era anche Busardò. Se Skriniar rinnova alle condizioni dell’Inter siamo a posto altrimenti non si può iniziare il campionato senza un rinnovo. Busardò si è incontrato alle 19 con Antero per rappresentare rispettivamente l’Inter e il PSG. I francesi non si muovono dalla loro offerta perché sanno che Skriniar è in scadenza e hanno già un accordo col giocatore. L’Inter ad oggi prova a tenere la sua posizione fissa. La guerra la dovrebbe fare Skriniar che al momento non ne vuole sapere ma vuole un rinnovo importante. Prossima settimana si incontreranno di nuovo. Situazione che si risolverà entro una decina di giorni».