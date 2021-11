Pedullà: «Shakhtar Donetsk, tradizione incredibile di 0-0. Inter, le insidie»

Lo Shakhtar Donetsk si presenta a Milano alle ore 18.45 dopo tre 0-0 consecutivi contro l’Inter, tutti in Champions League. Pedullà lo ricorda nel corso di Sportitalia Mercato, aggiungendo quali insidie possono portare gli ucraini.

FARE ATTENZIONE! – L’Inter oggi può chiudere il discorso Champions League, ma serve superare un ostacolo che nell’ultimo anno ha dimostrato di essere ostico. Lo presenta il giornalista Alfredo Pedullà: «Lo Shakhtar Donetsk ha una tradizione incredibile di 0-0, e non c’era Roberto De Zerbi a parte l’andata. Le insidie sono la spensieratezza negli ultimi trenta-trentacinque metri per come giocano, con gente rapida e veloce. Devi stare attento».