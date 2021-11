Darmian: «Bella prova col Napoli, ora partita difficile. Inter determinata»

Darmian, così come Inzaghi (vedi articolo), ha parlato a Inter TV nella vigilia del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Per il laterale, probabile titolare al Meazza, c’è tanta voglia di ripetere il risultato ottenuto col Napoli.

DAL CAMPIONATO ALLA COPPA – Matteo Darmian passa dal Napoli a Inter-Shakhtar Donetsk: «Sicuramente vincere aiuta a vincere, quando vinci aumenta la fiducia e la stima nei propri mezzi. Abbiamo fatto una bella prestazione col Napoli, però adesso dobbiamo pensare a domani che è una partita importantissima contro un’avversario difficile. Dobbiamo essere determinati per poter portare a casa i tre punti. Lo Shakhtar Donetsk? Sicuramente all’andata la prestazione c’è stata. Non siamo riusciti a segnare, sicuramente loro sono una squadra di qualità quindi bisogna essere bravi a non concedere. Poi, con le nostre qualità, cercare di metterli in difficoltà e fare gol. Queste partite, data l’importanza, a livello psicologico sono facili da preparare, però come ho detto prima dobbiamo stare concentrati e fare entrambe le fasi nella miglior maniera possibile. Il pubblico? Abbiamo visto domenica quanto può essere importante la spinta. Da quando sono rientrati allo stadio non ci hanno mai fatto mancare l’appoggio, dovremo fare in modo di regalare loro una gioia».