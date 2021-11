Prima Pagina IN Edicola: match point Inter con lo Shakhtar, Inzaghi carica

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Oggi tocca alle milanesi. Inter, la carica di Inzaghi: «Ora gli ottavi». In casa c’è lo Shakhtar Donetsk, lo Sheriff ospita il Real Madrid.

TUTTOSPORT

Con lo Shakhtar Donetsk match point Inter. Agli ottavi con i tre punti se il Real Madrid non perde (ore 18.45).