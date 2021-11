Pedullà: «Milan-Inter? Partita bloccata ma bella. Impronosticabile»

Poco meno di tre giorni al derby Milan-Inter, in programma domenica alle ore 20.45. Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, evita di fare un pronostico sulla stracittadina.

EQUILIBRIO VINCENTE? – Alfredo Pedullà parla del derby Milan-Inter: «Sarà una partita bella, bloccata ma bella. Sicuramente l’assenza di Theo Hernandez è pesante, con tutto il rispetto per Fodé Ballo-Touré che lo sostituirà. Mi aspetto Brahim Diaz, che non era brillante. Una partita per me impronosticabile, col Milan che ha dimostrato di saper giocare sgombro e senza pensieri in campionato. C’erano delle partite dove lo aspettavano al varco, a Roma e Bergamo ha risposto con interpretazioni da grande squadra. Per me è una partita impronosticabile».