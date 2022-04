Pedullà: «Inter-Milan quanti spunti! Gosens a gennaio per un motivo»

Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, ha parlato del derby Inter-Milan vinto dai nerazzurri 3-0. Squadra di Inzaghi in finale di Coppa Italia. Qualche considerazione su Gosens.

SPUNTI − Secondo Alfredo Pedullà il derby lascia diverse indicazioni: «Il punteggio può sembrare troppo largo con il Milan che ha avuto delle occasioni clamorose. È un aggravante per rientrare in partita e pareggiarla. Inter-Milan ci offre duecento spunti: il fattore psicologico sulla lotta scudetto che sarà a due; il sontuoso Lautaro Martinez; Robin Gosens che si presenta con un gol nel derby e tante altre cose. Rimanendo sul tedesco, lo hanno preso a gennaio per farlo entrare in corsa e non mettergli delle pressioni. L’Inter a sinistra è a posto, lui è perfetto nei meccanismi di ingresso».