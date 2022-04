Bucciantini: «Lautaro Martinez? Il primo gol lo sognano in tanti! Correa…»

Bucciantini, ospite negli studi di 23 su Sky Sport 24, si è espresso su Lautaro Martinez e sul fantastico gol del vantaggio. Una citazione anche per Correa in relazione al parco attaccanti nerazzurro.

IN CONDIZIONE − Le parole di Marco Bucciantini in merito allo stato di forma degli attaccanti dell’Inter: «La notizia importante è che stanno bene tutti gli attaccanti nerazzurri. Joaquin Correa sta facendo un grande lavoro, stanno tornando tutti in condizione. Lautaro Martinez oggi ha fatto anche un lavoro di allungo, che non fa sempre. Stanno bene, un giocatore non lo sai come sta. Il gol dell’1-0? È un gol che i centravanti sognano di fare. Ha fatto una partita sulla nuvola. Il recupero di Correa è fondamentale, Simone Inzaghi lo conosce bene. Scudetto? L’Inter ha la partita più difficile la prossima, però non riesci a valutare le ultime due gare dell’Inter contro Cagliari e Sampdoria. Ci sono squadre che comunque vogliono giocare fino all’ultimo».