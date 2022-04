Cesari: «Gol Milan? Kalulu scappa, molti dubbi! Tonali-Calhanoglu rischio rigore»

Inter-Milan si è chiusa con la netta vittoria della squadra di Inzaghi che batte 3-0 i rossoneri e vola in finale di Coppa Italia. Graziano Cesari negli studi di Sport Mediaset ha analizzato gli episodi arbitrali più discussi, tra i quali la rete annullata a Bennacer per fuorigioco.

DUBBIO – Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, si è chiusa con un netto 3-0 che consegna la seconda finale stagionale alla squadra di Simone Inzaghi. Graziano Cesari analizza gli episodi arbitrali più discussi, a partire dal gol annullato ai rossoneri per fuorigioco di Pierre Kalulu: «Il pallone passa in mezzo ai giocatori dell’Inter, Kalulu scappa. Io ho molti dubbi su questo tipo di decisione. Fallo di Theo Hernandez su Joaquin Correa: è molto bravo Correa che allarga a protezione del pallone la gamba sinistra e cartellino giallo ampiamente meritato per il terzino rossonero. Il secondo episodio è un calcio di rigore chiesto dal Milan per presunto fallo di mano di Ivan Perisic su un’azione molto confusa. Non non c’è assolutamente tocco di mano, quindi niente rigore. La spinta di Sandro Tonali su Hakan Calhanoglu sembra rischiosa ma per Mariani non c’è nulla. Il centrocampista del Milan in qualche modo impedisce al turco di proseguire l’azione. Dopo pochi minuti succede che Tonali viene spinto da Lautaro Martinez e anche in questo caso Maurizio Mariani non fischia».