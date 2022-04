Pecci: «Juventus-Inter, brutta partita. Ma il VAR lasciamolo perdere»

Eraldo Pecci storce il naso per la prestazione tra Juventus e Inter, e critica l’uso del VAR. Ecco le parole dell’ex calciatore, direttamente dagli studi de “La Domenica Sportiva”.

BRUTTA GARA – Juventus e Inter non hanno giocatore una bella partita, secondo Eraldo Pecci. Che, commentando la vittoria nerazzurra a Torino, critica anche l’uso del VAR: «Un buon primo tempo della Juve, meglio dell’Inter. Secondo tempo alla pari, non è stata una bella partita. Decisa da un rigore come quella dell’andata, col tocco di Dumfries. Secondo me il VAR è stato creato per correggere errori come quelli di Muntari, lì basta la tecnologia. Ma sui contrasti il VAR non ha sensibilità, lasciamolo perdere».