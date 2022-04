Allegri: «Buona prestazione. VAR? Bisogna accettare senza polemica»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, commenta con rammarico la sconfitta contro l’Inter. Ecco le sue parole ai microfoni de “La Domenica Sportiva”.

RAMMARICO – Massimiliano Allegri commenta così la sconfitta della Juventus contro l’Inter: «Il rigore? È stato bravo Szczesny a pararlo (ride, ndr). Per quanto riguarda gli episodi, credo che l’arbitro Irrati è stato molto bravo e il VAR è intervenuto bene. Per quanto riguarda la squadra, prestazione molto buona. C’è ancora margine di miglioramento, la squadra ha fatto una bella partita tecnicamente. Abbiamo tirato molto in porta contro una squadra forte come l’Inter. Tanti tiri? Quest’anno capita così, con Villareal e Atalanta è stata la stessa roba. Ci sono le annate che vanno così, quindi bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno. Bisogna consolidare il quarto posto e arrivare l’anno prossimo in condizioni migliori per poter lottare. La rigiocherei così, la squadra ha fatto bene. E quando tutti si mettono a disposizione, con più qualità in campo fai partite belle. Emozioni meravigliose prima dell’inizio, mi sono commosso, è un momento tragico con questa guerra in atto. Non ci sono piani da rivedere, c’è da rivedere una squadra che è partita male. Dispiace per quelle partite in cui potevamo portare a casa il risultato. Il calcio è questo e va accettato. Bisogna lavorare e rimettersi in moto, sabato a Cagliari c’è una partita difficile. VAR? Io fui attaccato quattro anni fa su un episodio a Bergamo, e da lì non sono più intervenuto. Ci sono gli arbitri, c’è un VAR che decide: bisogna accettare e non fare polemica. Sia quando è contro, sia quando è a favore: è questione di educazione e di rispetto. Vlahovic è un giocatore di 22 anni che gioca in A da un anno e mezzo, e qui ha giocato tante partite di seguito. Stasera ha fatto una buona partita, è rimasto sempre dentro la partita. Ha bisogno di fare esperienza, e per farla bisogna giocare tante partite: sono assolutamente soddisfatto, come di Morata e Dybala. Rabiot ha fatto una grande partita. Oggi abbiamo accontentato gli amanti del bel gioco (ride, ndr). Stasera è stata una partita meravigliosa, di alto livello. Dybala? Con la società siamo in linea su tutto, com’è giusto che sia. Si sono fatte delle valutazioni e abbiamo preso questa decisione».