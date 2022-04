Handanovic: «Chiellini fa fallo e lo sa! Rinnovo? Le cose si fanno in due»

Handanovic è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Juventus-Inter, sfida valevole per la trentunesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri per 0-1 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

VITTORIA PESANTE – Samir Handanovic ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine di Juventus-Inter: «Se Calhanoglu è il miglior rigorista dell’Inter? Sì. Grande vittoria e grande valore per la partita e per il momento. Non abbiamo ottenuto i 3 punti giocando bene ma abbiamo vinto con il carattere. Ci piace e su questo dobbiamo creare entusiasmo: non vediamo l’ora di giocare la prossima partita. Era fondamentale questa vittoria perché l’avversario era la Juventus. Juventus-Inter non è una partita come le altre, è vero che vale 3 punti come le altre partite però a livello di entusiasmo questa partita ce lo da. Giocare ogni 5 giorni è importante per noi. Si è parlato tanto di noi ma fisicamente abbiamo pagato qualcosa e quelli che hanno giocato in Champions lo sanno: le sconfitte ti devastano, anche psicologicamente. Oggi era fondamentale per rimanere attaccati al gruppo scudetto e siamo contenti».

FALLO E NON SOLO – Handanovic prosegue parlando del fallo di Giorgio Chiellini e dell’imminente arrivo di André Onana: «La traversa della Juventus? È fallo di Chiellini, mi ha spostato e lui lo sa. Anche fosse stato gol era da annullare. Se tu guardi la palla basta che uno ti sfiori per perdere il tempo: lui lo sa e mi ha chiesto anche scusa. Onana? Per me la competizione non è un problema, è una cosa normale e mi fa anche piacere. L’importante è che da questa situazione l’Inter esca più forte, poi vedremo quello che sarà. Io sono un professionista e non c’è nemmeno un contratto firmato, quindi vedremo».

SOLIDARIETÀ – In chiusura Handanovic spezza una lancia a favore di Gianluigi Donnarumma e lancia un messaggio all’Inter sul discorso rinnovo: «Donnarumma lo criticano ma in prospettiva è potenzialmente il miglior portiere del mondo ma deve metterselo in testa. È facile massacrare uno per un errore di tutta la squadra. Per Donnarumma vedo grandi cose, personalmente mi piace tanto. Se firmo il contratto? Sono qui da tanti anni ma le cose si fanno in due, spero di sì. Non abbiamo ancora fatto nulla. Nessuno ti garantisce di giocare, quindi non è questa la questione».