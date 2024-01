Pazzini: «Calhanoglu, giocatore totale! Fiorentina-Inter? Mi auguro…»

Gianpaolo Pazzini, in una lunga intervista concessa al canale YouTube della Lega Serie A, ha parlato dell’Inter ed in particolare di Lautaro Martinez e Thuram

SFIDA – Queste le parole di Pazzini: «Lautaro Martinez e Thuram? Si vede proprio che giocano uno per l’altro. Al francese piace fare il lavoro più sporco permettendo a Lautaro di giocare più vicino alla porta. Sono una coppia assortita ed i risultati sono gli occhi di tutti. Calhanoglu? Penso che sia il giocatore determinante dell’Inter per il modo in cui gioca e cui apporta ai compagni. Oltre a saper costruire e giocare con personalità legge tante giocate difensive, ha tante qualità. Giocatore totale, fa gol, difende, calcia benissimo i rigori. Sta facendo veramente un grandissimo campionato. Fiorentina-Inter? Sarà molto bella, a Firenze è sempre complicato andare a giocare specie in questo momento in cui la gente si esalta. L’Inter va per vincere in ogni campo. Mi auguro possa essere una partita bellissima come negli ultimi anni in cui ci hanno regalato tanti gol e tante emozioni».