Barella, il figlio di Riva spegne le polemiche: «Tanti non capiscono»

Dopo gli attacchi social subiti per la sua assenza al funerale di Gigi Riva, ci ha pensato il figlio di quest’ultimo, Nicola, a chiarire la posizione di Nicolò Barella. Con delle bellissime parole che fanno capire ancora una volta come, chi non sa, purtroppo, parla troppo. E per nulla.

VICINANZA – Ci pensa Nicola Riva, figlio del compianto Gigi, a spegnere le solite inutili polemiche nei confronti di Nicolò Barella. Il motivo? L’assenza di quest’ultimo ai funerali. Attraverso Instagram, Nicola Riva ha pubblicamente espreso la sua opinione nei confronti del centrocampista dell’Inter: “Grazie Nicolò Barella, sei stato vicino a noi da subito e hai dimostrato una sensibilità addirittura a quella di tante persone che, non vedendo e non sapendo, non hanno potuto capire. La famiglia Riva ti ringrazia e apprezza tanto!“. Altra polemica (inutile) spenta. In attesa della prossima.